Portugal joga `final` com a Estónia, qualificação ou regresso a casa

Depois de quatro jornadas, Portugal e Estónia estão empatados, com cinco pontos, tendo ambos vencido a República Checa e perdido com Sérvia, Turquia e Letónia, as três seleções que já garantiram o apuramento.

A quarta e última vaga começa a disputar-se a partir das 14:45 locais (12:45 em Lisboa), numa Xiaomi Arena previsivelmente repleta de adeptos estónios, certamente mais de 10.000, como aconteceu nas quatro primeiras rondas.

Nas três anteriores participações em Europeus, Portugal caiu na fase de grupos em 1951 (acabou no 15.º lugar) e em 2011 (21.º, com cinco derrotas em cinco jogos), mas, pelo meio, em 2007, qualificou-se, para acabar em nono.

Em Riga, sede do Grupo A, a formação das `quinas` entrou com um triunfo por 62-50 sobre a República Checa, mas, depois, perdeu consecutivamente com Sérvia (69-80), Turquia (54-95) e a coanfitriã Letónia (62-78).

Por seu lado, a Estónia entrou com desaires face aos sérvios (64-98) e aos letões (70-72), que quase surpreendeu, depois venceu os checos (89-75) e, na quarta ronda, caiu perante os turcos (64-84).

A formação estónia é a atual 43.ª classificada do ranking mundial, apenas 13 lugares acima de Portugal

O encontro entre Portugal e a Estónia, da quinta e última jornada do Grupo A do Eurobasket2025, tem início às 14:45 locais (12:45 em Lisboa), na Xiaomi Arena, em Riga.

A 42.ª fase final do Europeu começou em 27 de agosto e termina em 14 de setembro, disputando-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).

