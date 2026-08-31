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Portugal perde em casa com a Geórgia e fica mais longe do Mundial de basquetebol
Portugal perdeu hoje com a Geórgia por 98-90, em Matosinhos, em encontro da segunda jornada do Grupo I da segunda fase de qualificação para o Mundial de basquetebol de 2027, complicando as contas do apuramento.
Depois do histórico triunfo em Espanha por 95-89, a formação comandada por Mário Gomes ainda liderava ao intervalo por um ponto (42-41).
Após a segunda de seis jornadas da segunda fase, que qualifica os três primeiros para a fase final do Mundial de 2027, Portugal passou a contar 12 pontos.
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