Portugal vence em Montenegro no arranque da corrida ao Mundial de basquetebol
A seleção portuguesa de basquetebol iniciou quinta-feira da melhor forma a corrida ao Mundial de 2027, ao vencer Montenegro por 83-62, em Podgorica, em encontro da primeira jornada do Grupo B da primeira fase de qualificação.
No primeiro encontro após o Eurobasket2025, no qual atingiu os oitavos de final, a formação das `quinas` já liderava ao intervalo por 39-32.
O conjunto comandado por Mário Gomes lidera, assim, o agrupamento, em igualdade com a Grécia, o seu próximo adversário (no domingo, em Matosinhos), que hoje recebeu e venceu a Roménia por 91-64.
Na primeira fase de qualificação para o Mundial de 2027, que se realiza no Qatar, apuram-se para a segunda fase os três primeiros de cada um dos oito agrupamentos.