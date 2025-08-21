Portugal vence Sporting no último jogo de preparação para o Eurobasket

O desnível final de 18 pontos não reflete o equilíbrio em que decorreu grande parte do jogo, valendo ao conjunto das ‘quinas’ um parcial de 17-2 nos últimos 4.30 minutos, para os quais a equipa comandada por Mário Gomes entrou a liderar por apenas três (83-80).



Diogo Brito, autor de 26 pontos, com nove em 14 nos lançamentos de campo e quatro em oito nos ‘triplos’, e cinco assistências, liderou a equipa lusa, secundado por Travante Williams, com 21 pontos, e Francisco Amarante, com 10.



O poste Neemias Queta foi dos que menos jogou (10.14 minutos), ficando-se pelos seis pontos e um ressalto.



Destaque, coletivamente, para a qualidade nos lançamentos - 52% nos ‘tiros’ de campo (36 em 68), incluindo 41% nos ‘triplos’ (12 em 29), e 88% nos lances livres (16 em 18).



Na equipa do Sporting, solução encontrada para esta semana de preparação na falta de outra seleção, destaque para os 22 pontos de Malik Morgan, que saiu com cinco faltas, e os 20 pontos e sete assistências de Stephan Swenson.



A formação das ‘quinas’ fechou a preparação com quatro vitórias e duas derrotas, contando com o triunfo de hoje face aos ‘leões’, treinados por Luís Magalhães.



De 04 a 11 de agosto, Portugal estagiou em Espanha, onde venceu a seleção principal espanhola, campeã europeia em título, por 76-74, antes de perder com a Espanha B, por 64-63, ainda em Málaga, e com a Argentina, por 84-70, em Madrid.



Os comandados de Mário Gomes regressaram, depois, a solo luso, conseguindo mais duas vitórias no Torneio Internacional de Braga, face a dois conjuntos que também vão estar no Eurobasket, mais precisamente a Islândia (83-79) e a Suécia (78-61).



A seleção lusa parte no domingo para Riga, onde vai disputar o Grupo A da fase final, juntamente com Sérvia, a coanfitriã Letónia, a República Checa, a Turquia e a Estónia, estreando-se na quarta-feira (27 de agosto), frente aos checos.



Os comandados de Mário Gomes defrontam em seguida os sérvios (sexta-feira, 29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (01 de setembro) e os estónios (03 de setembro), precisando de ficar nos quatro primeiros para seguir para os ‘oitavos’.



A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia), entre 27 de agosto e 14 de setembro.



Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines.



Portugal - Sporting, 100-82



Ao intervalo: 41-43.



Sob a arbitragem de Sérgio Silva, José Gouveia e Pedro Cunha, as equipas alinharam e marcaram:



- Portugal: Rafael Lisboa (7), Nuno Sá (6), Diogo Brito (26), Vladyslav Voytso e Neemias Queta (6) - cinco inicial. Jogaram ainda Travante Williams (21), Francisco Amarante (10), Diogo Ventura (4), Daniel Relvão (4), Cândido Sá (1), Ricardo Monteiro (9), Miguel Queiroz (6) e Diogo Gameiro.



Selecionador: Mário Gomes.



- Sporting: Brandon Johns Jr. (7), Maleeck Harden-Hayes (13), Robby Robinson (11), Malik Morgan (22) e Stephan Swenson (20) - cinco inicial. Jogaram ainda Uwais Razaque (4), Malik Bowman, Miguel Correia, Rui Palhares (5), João Conceição e Ademir Guilherme.



Treinador: Luís Magalhães.



Marcha do marcador: 27-23 (primeiro período), 41-43 (intervalo), 72-68 (terceiro período) e 100-82 (resultado final).



Assistência: Cerca de 250 espetadores.

