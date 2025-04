Queta ajuda Celtics a derrotar Hornets

O poste luso alinhou durante os 12 minutos do quarto período, tendo conseguido sete pontos, três desarmes de lançamento, um ressalto defensivo e uma assistência.



Na sua quarta temporada na NBA, Queta já participou em 61 encontros, apresentando médias de 5,0 pontos, 3,8 ressaltos, 0,7 assistências e 0,7 desarmes de lançamento em 13,7 minutos de utilização por jogo.



Payton Pritchard, com 22 pontos, Sam Hauser, com 21, e Derrick White, com 19, foram os melhores marcadores dos campeões em título, enquanto Seth Curry se destacou nos Hornets, com 17.



Os Celtics têm assegurado o segundo lugar da Conferência Este, com 60 vitórias e 21 derrotas, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers (64-17), enquanto os Hornets já não vão deixar a 14.ª e penúltima posição (19-62).



Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.



No total, Neemias soma 109 jogos na época regular, 89 pelos Celtics, que o contrataram na temporada transata, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de ‘rookie’, e cinco em 2022/23. Nos play-offs, jogou três jogos em 2023/24.



O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.