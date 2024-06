Queta só precisou de três épocas para ser campeão

O internacional luso, que se estreou na competição em 2021/22, na primeira de duas épocas pelos Sacramento Kings, logrou em tão pouco tempo o que alguns, enormes figuras da história da modalidade, perseguiram e não conseguiram durante uma vida.

Elgin Balylor, Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Reggie Miller, Patrick Ewing, Steve Nash, Allen Iverson, Dominique Wilkens ou Chris Webber são alguns dos ícones da NBA que não têm em casa qualquer "anel", apesar de todos terem disputado 14 ou mais épocas na competição.

A tentar, ainda no ativo, já quase em fim de carreira, estão outros "monstros", como James Harden, Chris Paul ou Russell Westrbrook, que também não têm o que o primeiro - e para já único - português presente na NBA acaba de conseguir.

Independentemente do que for o seu futuro na competição, Neemias Queta já fez história e, aos netos, poderá sempre dizer que foi campeão da NBA, apenas três anos depois de cumprir o sonho de chegar à principal competição mundial.

O gigante luso de 2,13 metros tem já o prémio coletivo mais cobiçado, mas a sua terceira época na prova, depois de duas em Sacramento, não foi, de todo, a de afirmação, apesar de ter batido quase todos os seus recordes individuais.

Números escassos mas prometedores

O português esteve em campo apenas em três dos 19 jogos dos Celtics, incluindo um na final, em que entrou a 5.25 minutos do final, com o conjunto de Boston a perder por 45 pontos com os Mavericks, no que foi a única derrota na série (84-122).

No pouco tempo que teve nas "finals", somou dois pontos, convertendo o único `tiro` que tentou, e logrou ainda uma desarme de lançamento, `vencendo` por sete enquanto esteve em campo.

Antes, atuou nos dois primeiros jogos das meias-finais de conferência, com os Cleveland Cavaliers, entrando, na vitória por 120-95 e no desaire por 94-118, com os jogos resolvidos. Somou dois pontos e três ressaltos, em oito minutos.

Ainda assim, e depois de assinar um contrato standard com os Celtics, em 8 de abril, integrou o "15" do conjunto de Boston escolhido para os play-offs e esteve sempre no banco.

Com a utilização em três jogos dos play-offs, os primeiros de sempre, Neemias Queta totalizou 31 em 2023/24, pois tinha estado em 28 da fase regular, quase todos (24) saldados por triunfos do conjunto do Massachussets.

O maior problema do internacional luso, que na época regular teve médias de 5,5 pontos e 4,4 ressaltos, em 11,9 minutos, foi ter à sua frente o letão Kristaps Porzingis e Al Horford, ambos bem mais versáteis e atiradores, o experiente Luke Kornet e, na segunda metade da época, Xavier Tillman.

Com apenas 24 anos, a tendência é que Neemias Queta possa vir a ter mais minutos em 2024/25, isto se permanecer na NBA, nos Boston Celtics, que têm a opção de renovar com o português, ou em outra equipa.