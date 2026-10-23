Recuperação histórica dos Philadelphia 76ers sobre os Cleveland Cavaliers





(Com Lusa)





Esta foi a maior recuperação da carreira de Lebron James e a maior da formação dos 76ers desde o início da era ‘play-by-play’, em 1996/97, para assegurarem o segundo triunfo no mesmo número de jogos no arranque da NBA.Nos 24 anos de carreira de Lebron James na NBA, o extremo tinha o registo de 52 derrotas no mesmo número de jogos sempre que esteve a perder por 29 ou mais pontos.A formação de Filadélfia esteve a perder por 69-40 já na parte final do segundo período na estreia em casa, mas conseguiu recuperar depois do intervalo, com os elementos do cinco inicial todos acima da dezena de pontos.Em destaque esteve o base Tyrese Maxey, com 32 pontos, três ressaltos e seis assistências, bem apoiado pelo poste Joel Embiid, com 24 pontos e sete ressaltos, e pelo base VJ Edgecombe, com 11 pontos, sete ressaltos e seis assistências.Os reforços para a nova época também estiverem em bom plano, com Jaylen Brown a anotar 21 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, e Lebron James a conseguir um ‘duplo-duplo’, com 17 pontos e 10 ressaltos, a que juntou ainda cinco assistências.Do lado dos Cavaliers, o base Donovan Mitchell conseguiu também um ‘duplo-duplo’, com 32 pontos e 10 ressaltos, mais três assistências, enquanto o poste Ewan Mobley apontou 18 pontos.