Seleção norte-americana de 2008 entra o Hall of Fame do basquetebol

A ‘Redeem Team’ (Equipa da Redenção), como ficou conhecida, reconquistou o título olímpico, liderada pelo já falecido Kobe Bryant e pelo lendário treinador Mike Krzyzewski, num conjunto com jogadores como LeBron James, Chris Paul, Jason Kidd, Dwyane Wade ou Chris Paul.



Os já retirados Carmelo Anthony e Dwight Howard, que também fizeram parte desta equipa, vão ser igualmente introduzidos no Hall of Fame, mas de forma individual, tal como as antigas estrelas da liga feminina WNBA Sue Bird, cinco vezes campeã olímpica e mundial, Maya Moore e Sylvia Fowles.



O árbitro da NBA Danny Crawford, o antigo treinador dos Chicago Bulls e duas vezes campeão universitário Billy Donovan e Micky Arison, antigo dirigente dos Miami Heat, então também entre os novos membros.



Já no Hall of Fame feminino, a ex-basquetebolista portuguesa Ticha Penicheiro foi pela primeira vez nomeada para uma possível entrada no Hall of Fame, mas acabou por não chegar aos finalistas.