Sporting bate Sopot na Taça da Europa de basquetebol

Mesmo desfalcado da equipa técnica, por casos positivos de Covid-19, o Sporting, que vencia por 35-34 ao intervalo, somou a sua terceira vitória em quatro jogos, prosseguindo a excelente fase de resultados, vindo da recente vitória na Taça Hugo dos Santos.O Sporting repetiu o triunfo da primeira volta, na Polónia (83-72), mas com mais dificuldades do que os números finais levam a crer, apenas cimentando a diferença no marcador no último quarto, quando finalmente ultrapassou os 10 pontos de diferença.Inesperadamente os polacos dominaram no primeiro quarto e de novo no terceiro, entrando para o último tempo a ganhar por 52-48.Excelentes prestações de Miguel Maria Cardoso e Daniel Relvão nos últimos 10 minutos, a suportar os "inevitáveis" Travante Williams, Tanner Omlid e Joshua Patton, levaram o Sporting para uma vitória confortável, que o deixa praticamente apurado, sobretudo depois de, também hoje, o Benfica superar o Oradea, da Roménia, por 94-57.Travante Williams foi o melhor marcador da noite, com 22 pontos. Omlid, Relvão e Patton atingiram os 11.Os dois primeiros classificados qualificam-se para a segunda ronda.