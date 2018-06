`Super` Durant abate `Cavs` e deixa Warriors a um triunfo do título da NBA

Lusa Comentários 07 Jun, 2018, 09:51 | Basquetebol

Depois de dois triunfos em casa, o primeiro no tempo extra (124-114) e o segundo por 19 pontos (122-103), os Warriors estiveram a maior parte do tempo a perder, mas Durant segurou sempre a equipa e, no final, ‘acabou’ com os ‘Cavs’.



O ‘35’ dos Warriors terminou com um recorde pessoal nos ‘play-offs’, ao marcar 43 pontos, com 15 ‘tiros’ de campo concretizados, em 23 tentados, incluindo seis em nove nos ‘triplos’, o último a 49,8 segundos do fim, para colocar o resultado em 106-100. Juntou 13 ressaltos e sete assistências.



Durant ‘anulou’, assim, a ‘ausência’ de Stephen Curry, que depois de 33 pontos e nove ‘triplos’ no segundo jogo, ficou-se pelos 11 pontos, com apenas um lançamento longo marcado, em 10 tentados, ainda assim decisivo, a 2.36 minutos do final, colocando a diferença em duas posses de bola (101-97).



Na formação de Oakland, foi também importante o regresso de Andre Iguodala, que se estreou na final, após lesão, com oito pontos e um grande trabalho defensivo, bem como a eficácia das segundas figuras, casos de JaVale McGee (10 pontos), Jordan Bell (10) e Shaun Livingston (oito).



Por seu lado, Klay Thompson ficou-se pelos 10 pontos, com quatro em 11 nos ‘tiros’ de campo, enquanto o ‘incansável’ Draymond Green contribuiu com 10 pontos, quatro ressaltos e duas assistências.



Nos anfitriões, LeBron James foi novamente o melhor, com um ‘triplo duplo’, de 33 pontos, 11 assistências e 10 ressaltos, mas não conseguiu, novamente, conduzir a equipa ao triunfo.



Kevin Love, com 20 pontos e 13 ressaltos, e JR Smith, com 13 pontos, também deram contributos positivos, mas quem mais se destacou foi o surpreendente Rodney Hood, que atuou 25 minutos e conseguiu 15 pontos e seis ressaltos.



A formação da casa, ‘obrigada’ a vencer, entrou mais forte e determinada e, apoiada pelo público, conquistou num ápice 12 pontos de vantagem (16-4), mas, aos poucos, os Warriors foram ‘entrando’ no jogo e restabeleceram a igualdade (26-26).



O ‘Cavs’ acabaram o primeiro período na frente (29-28) e, aproveitando a rotação adversária, voltaram a fugir no início do segundo, chegando a um avanço de 13 pontos (50-37).



Durant, que acabou a primeira parte com 24 pontos – contra apenas dois de Curry e cinco de Thompson -, manteve, porém, os campeões em título no jogo, sendo que o intervalo chegou com os anfitriões a vencer por apenas seis (58-52).



O terceiro período foi, porém, dos Warriors, que só demoraram 1.47 minutos a empatar o jogo (61-61) e, depois, conseguiram, pela primeira vez a liderança, chegando a cinco pontos (64-69), para baixar para dois no final (81-83).



Com tudo por resolver, o quarto parcial foi de grande emoção, com sucessivas alterações no comando do marcador, que era favorável, por um ponto (97-96) aos anfitriões à entrada para os derradeiros três minutos.



Curry, até aí desaparecimento, marcou, então, cinco pontos consecutivos e colocou o marcador em 97-101. LeBron James respondeu com um ‘triplo’ (100-101), mas Iguodala 'afundou' e colocou três pontos a separar as duas equipas (100-103).



Na resposta, os ‘Cavs’ falharam e, com 49,8 segundos para jogar, Durant sentenciou, praticamente, o encontro, com um impressionante ‘triplo’ do ‘meio da rua’, silenciando o pavilhão.



Os Warriors deixaram, depois, LeBron James ir para o cesto (106-102) e, no ataque seguinte, voltaram a marcar e acabaram, em definitivo com o encontro, com Draymond Green a afundar, assistido por Curry. Faltavam 25 segundos.



JR Smith ainda falhou um ‘triplo’ e Curry selou o resultado final da linha de lance livre.



A final prossegue na sexta-feira, de novo em Cleveland, onde os Warriors, que na época passada também estiveram a vencer por 3-0 e acabaram por ganhar por 4-1, sagram-se bicampeões em caso de triunfo, ‘varrendo’ os ‘Cavs’. Caso contrário, a final volta a Oakland, para o jogo 5, na segunda-feira.



Na história dos ‘play-offs’ da NBA, nunca uma equipa virou uma eliminatória depois de estar a perder por 3-0.



Jogo na Quicken Loans Arena, em Cleveland, Ohio, Estados Unidos.



Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors, 102-110 (0-3).



Ao intervalo: 58-52.



Sob a arbitragem de Marc Davis, John Goble e Zach Zarba, as equipas alinharam e marcaram:



- Cleveland Cavaliers: George Hill (5), JR Smith (13), LeBron James (33), Kevin Love (20) e Tristan Thompson (8). Jogaram ainda Rodney Hood (15), Kyle Korver, Larry Nance Jr. (5) e Jeff Green (3).



Treinador: Tyronn Lue.



- Golden State Warriors: Stephen Curry (11), Klay Thompson (10), Kevin Durant (43), Draymond Green (10) e JaVale McGee (10). Jogaram ainda Andre Iguodala (8), Shaun Livingston (8), David West, Nick Young e Jordan Bell (10).



Treinador: Steve Kerr.



Marcha do marcador: 29-28 (primeiro período), 58-52 (intervalo), 81-83 (terceiro período) e 102-110 (resultado final).