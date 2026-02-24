1.800 efetivos para Real Madrid-Benfica "de alto risco"

O encontro de quarta-feira foi classificado como de "alto risco" pela Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Desporto, o que impõe que os clubes a adotem medidas de segurança adicionais no sistema de venda de bilhetes, separação dos adeptos dentro dos recintos desportivos e controlo dos acessos ao estádio.



A delegação do Governo na capital espanhola, onde se realiza o encontro, anunciou hoje que a operação, desenhada para prevenir incidentes nas imediações do estádio, contará com a intervenção da Polícia Nacional, através de várias valências - unidade de intervenção policial, brigada provincial de informação, brigada móvel, cães, unidades de subsolo e serviço aéreo (incluindo drones) — e da Polícia Municipal de Madrid.



O dispositivo será ainda apoiado por bombeiros e equipas de segurança privada do Real Madrid, e no metropolitano da capital espanhola a presença de vigilantes será igualmente reforçada



Prevê-se a presença de mais de 4.200 adeptos do Benfica com bilhete, num estádio com capacidade para 73.000 espetadores.



Dada a complexidade dos controlos de segurança, as autoridades recomendam que os adeptos cheguem ao Santiago Bernabéu com antecedência acrescida para evitar aglomerações e agilizar o trabalho dos agentes antes do apito inicial, marcado para as 20:00 (hora de Lisboa).



(Com Lusa)