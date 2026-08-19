Benfica
Liga dos Campeões
Aarhus é apenas "um passo à frente" dos adversários anteriores do Benfica
Os dinamarqueses do Aarhus são vistos pelo treinador do Benfica como mais um adversário a ultrapassar, apenas estão "um passo à frente" das anteriores equipas que as 'águias' já defrontaram nas pré-eliminatórias da Liga Europa de futebol, e perante este cenário a equipa da 'luz' terá de estar "ao melhor nível".
“Em termos de qualidade, em relação aos outros dois adversários que tivemos nas outras [pré] eliminatórias, está um passo à frente”, referiu o técnico 'encarnado' na conferência de imprensa de antevisão da partida da primeira mão do play-off.
O Benfica superou o St. Gallen na primeira pré-eliminatória, com uma derrota (2-1) na Suíça e uma vitória (5-0) em casa, e o Hearts, com nova goleada (6-1) na Luz e um empate (1-1) na Escócia.
Admitindo que são equipas de “países diferentes”, que jogam “competições diferentes” e, por isso, “é sempre difícil de analisar” comparativamente, Marco Silva aposta, novamente, no “impacto de jogar em casa” para desequilibrar a eliminatória a duas mãos.
Para superar o campeão da Dinamarca, o ex-treinador do Fulham vai poder contar com Aursnes, que deu “sinais positivos” e está “na convocatória para o jogo” de quinta-feira. Embora não esteja, ainda, preparado para “90 minutos nas pernas”, o técnico não escondeu a importância de ter o norueguês de volta à competição.
“Tem tido uma grande importância no Benfica, nos últimos anos, e este ano não será diferente. É um jogador em quem todos nós depositamos sempre muitas esperanças porque é muito equilibrado, inteligente e que tem uma versatilidade muito grande, que nos permite, em muitos momentos do jogo, ir por caminhos diferentes mesmo sem ter de alterar o jogador que está naquela posição”, elogiou.
Independentemente de ter o norueguês de volta, o técnico voltou a recusar traçar metas distantes na Liga Europa.
“Disse no dia da apresentação que não adiantava muito falar em objetivos a longo prazo na Liga Europa se não fizéssemos os nossos objetivos imediatos, que era ir passando de eliminatória em eliminatória até à fase de Liga. E esse é o nosso objetivo para os próximos nove dias”, apontou.
O Benfica recebe os dinamarqueses do Aarhus na quinta-feira, em partida da primeira mão do ‘play-off’ de acesso à Liga Europa com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do italiano Marco Guida.
Para chegar ao último patamar de acesso à fase de liga da segunda competição europeia de clubes, a equipa orientada por Marco Silva deixou para trás o St. Gallen, da Suíça, e o Hearts, da Escócia, nas duas pré-eliminatórias da competição.
O Benfica superou o St. Gallen na primeira pré-eliminatória, com uma derrota (2-1) na Suíça e uma vitória (5-0) em casa, e o Hearts, com nova goleada (6-1) na Luz e um empate (1-1) na Escócia.
Admitindo que são equipas de “países diferentes”, que jogam “competições diferentes” e, por isso, “é sempre difícil de analisar” comparativamente, Marco Silva aposta, novamente, no “impacto de jogar em casa” para desequilibrar a eliminatória a duas mãos.
“[O Aarhus] é uma equipa que nos vai obrigar a estar ao nosso melhor nível, que tem capacidade, gosta de levar o jogo para o lado mais físico e, para nós, é muito importante estar a um nível que nos permita ter o controlo do jogo”, analisou.
“Tem tido uma grande importância no Benfica, nos últimos anos, e este ano não será diferente. É um jogador em quem todos nós depositamos sempre muitas esperanças porque é muito equilibrado, inteligente e que tem uma versatilidade muito grande, que nos permite, em muitos momentos do jogo, ir por caminhos diferentes mesmo sem ter de alterar o jogador que está naquela posição”, elogiou.
Independentemente de ter o norueguês de volta, o técnico voltou a recusar traçar metas distantes na Liga Europa.
“Disse no dia da apresentação que não adiantava muito falar em objetivos a longo prazo na Liga Europa se não fizéssemos os nossos objetivos imediatos, que era ir passando de eliminatória em eliminatória até à fase de Liga. E esse é o nosso objetivo para os próximos nove dias”, apontou.
O Benfica recebe os dinamarqueses do Aarhus na quinta-feira, em partida da primeira mão do ‘play-off’ de acesso à Liga Europa com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do italiano Marco Guida.
Para chegar ao último patamar de acesso à fase de liga da segunda competição europeia de clubes, a equipa orientada por Marco Silva deixou para trás o St. Gallen, da Suíça, e o Hearts, da Escócia, nas duas pré-eliminatórias da competição.
Já os campeões dinamarqueses chegam a esta fase após caírem na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Sabah (vitória 2-1 em casa e derrota por 4-0 no Azerbaijão), após terem superado a primeira ronda, frente aos polacos Lech Poznan, nas grandes penalidades, após vitória e derrota pelos mesmos números (4-1) nas duas mãos.
RTP c/Lusa