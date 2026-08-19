Aarhus é apenas "um passo à frente" dos adversários anteriores do Benfica

“[O Aarhus] é uma equipa que nos vai obrigar a estar ao nosso melhor nível, que tem capacidade, gosta de levar o jogo para o lado mais físico e, para nós, é muito importante estar a um nível que nos permita ter o controlo do jogo”, analisou.

Já os campeões dinamarqueses chegam a esta fase após caírem na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Sabah (vitória 2-1 em casa e derrota por 4-0 no Azerbaijão), após terem superado a primeira ronda, frente aos polacos Lech Poznan, nas grandes penalidades, após vitória e derrota pelos mesmos números (4-1) nas duas mãos.





RTP c/Lusa

“Em termos de qualidade, em relação aos outros dois adversários que tivemos nas outras [pré] eliminatórias, está um passo à frente”, referiu o técnico 'encarnado' na conferência de imprensa de antevisão da partida da primeira mão do play-off.O Benfica superou o St. Gallen na primeira pré-eliminatória, com uma derrota (2-1) na Suíça e uma vitória (5-0) em casa, e o Hearts, com nova goleada (6-1) na Luz e um empate (1-1) na Escócia.Admitindo que são equipas de “países diferentes”, que jogam “competições diferentes” e, por isso, “é sempre difícil de analisar” comparativamente,Para superar o campeão da Dinamarca, o ex-treinador do Fulham vai poder contar com Aursnes, que deu “sinais positivos” e está “na convocatória para o jogo” de quinta-feira. Embora não esteja, ainda, preparado para “90 minutos nas pernas”, o técnico não escondeu a importância de ter o norueguês de volta à competição.“Tem tido uma grande importância no Benfica, nos últimos anos, e este ano não será diferente. É um jogador em quem todos nós depositamos sempre muitas esperanças porque é muito equilibrado, inteligente e que tem uma versatilidade muito grande, que nos permite, em muitos momentos do jogo, ir por caminhos diferentes mesmo sem ter de alterar o jogador que está naquela posição”, elogiou.Independentemente de ter o norueguês de volta, o técnico voltou a recusar traçar metas distantes na Liga Europa.O Benfica recebe os dinamarqueses do Aarhus na quinta-feira, em partida da primeira mão do ‘play-off’ de acesso à Liga Europa com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do italiano Marco Guida.Para chegar ao último patamar de acesso à fase de liga da segunda competição europeia de clubes, a equipa orientada por Marco Silva deixou para trás o St. Gallen, da Suíça, e o Hearts, da Escócia, nas duas pré-eliminatórias da competição.