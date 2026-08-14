Aarhus, próximo adversário do Benfica, continua sem vencer na Liga dinamarquesa

O médio Mads Sondergaard, de 23 anos, foi o 'herói' da partida, ao marcar os dois golos da equipa da casa, aos 11 e aos 60 minutos, com o jovem atacante Frederik Emmery, de apenas 19 anos, a fazer o único golo do Aarhus, aos 31.



Com a derrota, o Aarhus, que tem um encontro em atraso e somou dois empates nas duas primeiras rondas, segue no nono posto da Superliga dinamarquesa, enquanto o oponente de hoje é segundo com sete pontos em quatro partidas, os mesmos do líder Brondby, que só tem três jogos realizados.



O Benfica vai defrontar os dinamarqueses do Aarhus, relegados da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões para o play-off de apuramento para a Liga Europa, nos dias 20 e 27 de agosto, sendo a primeira mão da eliminatória disputada em Lisboa.