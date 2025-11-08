Abertura das urnas na Luz sem constrangimentos

Os associados começaram a chegar pelas 08:00 às imediações dos pavilhões, cerca de meia hora antes de abrirem as urnas no recinto, formando filas na parte traseira do Museu Cosme Damião e circulando com rapidez até à entrada dos pavilhões n.º 1 e 2, onde se encontram as mesas de voto correspondentes ao recinto benfiquista.

A abertura das mesas foi realizada pontualmente às 08:30 e começou a seguir sem delongas e a bom ritmo, sem protestos ou constrangimentos, o que deverá levar a que milhares de sócios benfiquistas exerçam o seu direito de voto ao longo da manhã.