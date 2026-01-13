"Absolutamente incompreensível". FC Porto reage à nomeação de Fábio Veríssimo

Em comunicado oficial emitido nesta terça-feira, os "dragões" classificaram a decisão do Conselho de Arbitragem (CA) como "absolutamente incompreensível".





“A decisão do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de proceder a esta nomeação é, do ponto de vista objetivo, absolutamente incompreensível e suscetível de afetar negativamente a imagem e a credibilidade do futebol português, além de se revelar prejudicial para o próprio árbitro envolvido”, refere o clube, em comunicado.



Os Argumentos do FC Porto

Segundo, o FC Porto recorda que apresentou uma queixa contra o árbitro devido a incidentes no jogo com o Arouca (setembro de 2025), cujo desfecho ainda não é conhecido.





Na altura, o FC Porto acusou o árbitro de ter feito ameaças e outras formas de intimidação a dirigentes do emblema azul e branco após o desafio em Arouca e de as ter concretizado na receção ao Sporting de Braga, sendo que o desfecho do processo instaurado pelo CD da FPF ainda não é conhecido.



A contestação assenta no histórico recente e em processos jurídicos ainda a decorrer que envolvem o árbitro da AF Leiria e o clube azul e branco.O clube liderado por André Villas-Boas baseia a sua indignação em três pontos centrais que, na sua visão, deveriam impedir a nomeação de Veríssimo para um jogo desta dimensão no Estádio do Dragão.Primeiro, existe um processo a decorrer no Tribunal Arbitral do Desporto relativo ao jogo FC Porto-Braga (novembro de 2025). Na altura, Veríssimo relatou ter encontrado uma televisão no balneário da equipa de arbitragem a exibir lances do jogo em "loop", o que foi interpretado como tentativa de pressão.No comunicado, o Porto afirma que esta nomeação contribui para ae defende que o presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, "deixou de reunir condições para continuar a exercer funções".Cabe recordar que a nomeação surge num momento de grande tensão. O treinador portista, Francesco Farioli, confessou em conferência de imprensa que só soube da escolha do árbitro, evitando alongar-se em comentários mas sublinhando o foco total na partida.