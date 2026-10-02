Acionistas da SAD do Benfica aprovam contas com lucro de 19,1 ME por unanimidade

No auditório do Museu Benfica – Cosme Damião, no Estádio da Luz, em Lisboa, segundo comunicado do clube, todos os participantes na reunião magna votaram favoravelmente ao documento e à proposta de aplicação de resultados da SAD, cujo principal acionista é o clube ‘encarnado’, detentor de 66,98% do capital social.



Comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em 08 de setembro, o relatório e contas apresenta um resultado operacional positivo pela segunda época consecutiva, de 32,4 ME, incluindo os valores das transações de atletas.



As ‘águias’ registaram ainda o maior valor de sempre nas receitas de dia de jogo, com 45,2 ME, após a subida de 36,3% nas receitas de bilheteira na Liga dos Campeões, na qual os lisboetas ‘caíram’ no play-off de acesso aos oitavos de final.



O passivo do Benfica aumentou 8,2% para 513,9 ME, mas essa variação foi compensada pela subida do ativo para 649,4 ME, sustentada no aumento do valor do plantel de futebol.



A dívida líquida é de 184,9 ME, quantia que representa uma descida de 6,1% relativamente à época 2024/25, enquanto o capital próprio é de 135,5 ME positivos, após crescer 16,5%.



Os acionistas aprovaram os restantes pontos da ordem de trabalhos, com 99,99% dos votos emitidos a aprovarem o voto de confiança no Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas, pelo exercício das funções no período de 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2026.



Aprovada por unanimidade, a alteração do objeto social da SAD, inscrito no artigo terceiro dos estatutos, passa a incluir o “desenvolvimento de programas de educação e formação contínua, a prestação de serviços de consultoria técnica na área do futebol, a gestão de projetos de conhecimento e inovação no futebol, o desenvolvimento de parcerias nos domínios do futebol de formação e a capacitação de agentes desportivos e produção de talento”.



Até agora, esse artigo previa apenas “a participação nas competições profissionais de futebol, a promoção e organização de espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol”.



Os acionistas também aprovaram a renovação, por cinco anos, da autorização para aumento do capital social, por entradas em dinheiro, até ao limite de 50 ME, com 99,43% dos votos emitidos a revelarem-se favoráveis.



Neste momento, o capital social da SAD ‘encarnada’ é de 115 ME.