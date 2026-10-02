Acionistas da SAD do Benfica aprovam contas com lucro de 19,1 ME por unanimidade

Acionistas da SAD do Benfica aprovam contas com lucro de 19,1 ME por unanimidade

Os acionistas da SAD do Benfica aprovaram hoje, por unanimidade, o relatório e contas da época 2025/26, que apresenta um resultado líquido positivo de 19,1 milhões de euros (ME), em assembleia geral.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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No auditório do Museu Benfica – Cosme Damião, no Estádio da Luz, em Lisboa, segundo comunicado do clube, todos os participantes na reunião magna votaram favoravelmente ao documento e à proposta de aplicação de resultados da SAD, cujo principal acionista é o clube ‘encarnado’, detentor de 66,98% do capital social.

Comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em 08 de setembro, o relatório e contas apresenta um resultado operacional positivo pela segunda época consecutiva, de 32,4 ME, incluindo os valores das transações de atletas.

As ‘águias’ registaram ainda o maior valor de sempre nas receitas de dia de jogo, com 45,2 ME, após a subida de 36,3% nas receitas de bilheteira na Liga dos Campeões, na qual os lisboetas ‘caíram’ no play-off de acesso aos oitavos de final.

O passivo do Benfica aumentou 8,2% para 513,9 ME, mas essa variação foi compensada pela subida do ativo para 649,4 ME, sustentada no aumento do valor do plantel de futebol.

A dívida líquida é de 184,9 ME, quantia que representa uma descida de 6,1% relativamente à época 2024/25, enquanto o capital próprio é de 135,5 ME positivos, após crescer 16,5%.

Os acionistas aprovaram os restantes pontos da ordem de trabalhos, com 99,99% dos votos emitidos a aprovarem o voto de confiança no Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas, pelo exercício das funções no período de 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2026.

Aprovada por unanimidade, a alteração do objeto social da SAD, inscrito no artigo terceiro dos estatutos, passa a incluir o “desenvolvimento de programas de educação e formação contínua, a prestação de serviços de consultoria técnica na área do futebol, a gestão de projetos de conhecimento e inovação no futebol, o desenvolvimento de parcerias nos domínios do futebol de formação e a capacitação de agentes desportivos e produção de talento”.

Até agora, esse artigo previa apenas “a participação nas competições profissionais de futebol, a promoção e organização de espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol”.

Os acionistas também aprovaram a renovação, por cinco anos, da autorização para aumento do capital social, por entradas em dinheiro, até ao limite de 50 ME, com 99,43% dos votos emitidos a revelarem-se favoráveis.

Neste momento, o capital social da SAD ‘encarnada’ é de 115 ME.
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