Ações da Benfica SAD batem recorde

Pelas 17h00 (hora de Lisboa), os títulos da Benfica SAD avançavam 5,02%, em comparação com a sessão anterior, para 4,39 euros.



Na abertura da bolsa, as ações da Benfica SAD estavam a valer cerca de 3,90 euros.



Foram negociados na sessão de 27.745 títulos.



Nas primeiras três posições do campeonato de futebol masculino estão ainda as SAD do Sporting e do Porto, que são, igualmente, cotadas em bolsa.



Sporting e FC Porto a perder



Os títulos do Sporting – que é líder face à vantagem no confronto direto com o Benfica – fecharam a perder 4,76%, relativamente ao fecho da sessão anterior, para um euro.



Já as ações da SAD do Porto fecharam a valer 0,95 euros, menos 7,28%.