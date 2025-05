Ações da Benfica SAD sobem após anúncio de novo acionista

Pelas 11h40 em Lisboa, os títulos da sociedade cresciam 6,09% face à abertura e 11,93% em relação ao fecho de quarta-feira.



Até essa hora foram transacionados 6.838 títulos, num volume de negócios de cerca de 31.772 euros.



A SAD do Benfica comunicou ao mercado que as 753.615 ações penhoradas ao antigo presidente Luís Filipe Vieira foram compradas pelo fundo Lenore Sports Partners (LSP).



Em comunicado divulgado na quarta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Benfica SAD confirma ter recebido, na segunda-feira, dois comunicados de participação qualificada de Jean-Marc Chapus e Elliot Holton Hayes, referente a direitos de voto inerentes a ações representativas de 5,24% do capital social.