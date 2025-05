Ações da Benfica SAD subiram 5,61%

Pelas 17h00 de Lisboa, as ações da Benfica SAD estavam a valer 5,08 euros, e foram negociados 11.353 títulos na sessão de ontem.



Por sua vez, as ações do Futebol Clube (FC) do Porto ficaram inalteradas em 0,99 euros.



Em 13 de maio, em entrevista ao Jornal de Negócios, o maior acionista individual da Benfica SAD, José António dos Santos, que detém direta e indiretamente 16,38% do capital, disse que a vender os títulos encarnados e brancos só se vendesse tudo e "no mínimo" a 12 euros por ação. "Isto ao dia de hoje, porque amanhã pode não ser assim", escreveu o jornal.



Na quarta-feira, dia 7 de maio, o Benfica anunciou que vai requerer a nulidade do leilão que permitiu a um licitante adquirir as ações detidas pelo antigo presidente Luís Filipe Vieira na SAD encarnada, pelo valor de 7,07 euros.



Em 5 de maio, o clube da Luz anunciou a intenção de adquirir as ações correspondentes a 3,28% da SAD encarnada que foram penhoradas ao antigo presidente Luís Filipe Vieira no âmbito de um processo executivo.