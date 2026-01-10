Adjunto de Mourinho castigado em 30 dias por expulsão nas `meias` da Taça da Liga

Em comunicado divulgado hoje, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol avançou que, além da suspensão, Rocha terá ainda de pagar uma multa de 5.610 euros.



De acordo com o organismo, que cita o relatório do árbitro da partida, o treinador-adjunto dirigiu-se primeiro de forma incorreta à equipa de arbitragem e, já depois de ter sido expulso, terá ameaçado um elemento da equipa técnica do Sporting de Braga.



Além da multa aplicada ao antigo central, o Benfica terá ainda de pagar 1.403 euros pelo “comportamento incorreto” no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



O Sporting de Braga venceu esse encontro por 3-1.



Na sexta-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol já tinha aberto um processo disciplinar ao Benfica, ao seu presidente Rui Costa e ao treinador José Mourinho com o objetivo de apurar a relevância das declarações proferidas após o Sporting de Braga-Benfica (2-2), neste caso disputado no final de dezembro e a contar para a I Liga.

