Agustín Urzi diz que Benfica é um dos clubes que o quer contratar

O jogador, que alinha nos argentinos do Banfield e tem sido uma das grandes figuras dos escalões de formação da seleção argentina, apontou os nomes de Atlético Madrid, Inter de Milão, Roma, Boca Juniors, Racing Club e Benfica como alguns dos interessados.



"O Boca [Juniors] e o Racing [Club] falaram diretamente com o Banfield e com o meu empresário. Mas também vários clubes europeus, o Atlético Madrid, o Inter Milão, a Roma e o Benfica", disse Urzi, que não esconde, porém, a sua preferência pelos ingleses do Manchester City.



Além de confessar o sonho de jogar um dia na MLS (Liga norte-americana), Urzi assume a preferência pela Liga inglesa: "Eu e o meu pai seguimos muito a carreira do Manchester City. Ficaria encantado se pudesse jogar ao lado do meu compatriota Sérgio Aguero [atual ponta de lança dos 'citizens', treinados pelo espanhol Josep Guardiola]".



Urzi sagrou-se campeão dos Jogos Pan-americanos que se disputaram no Peru, em 2019, ao serviço da seleção argentina de sub-23, e foi uma das figuras principais da equipa que conquistou o Pré-Olímpico sul-americano, que decorreu este ano na Colômbia.



Pela seleção de sub-20, disputou o Mundial2019, que decorreu na Polónia, tendo alinhado nos quatro jogos disputados pela 'alvi-celeste', que seria eliminada nos oitavos de final da competição.