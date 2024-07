Ahmaad Rorie reforça o basquetebol do Benfica

", afirmou.Proveniente do Löwen Braunschweig, da Alemanha, Ahmaad Rorie registou uma média de 11,1 pontos, 3 ressaltos e 5,6 assistências por jogo ao serviço do emblema germânico na última temporada.Ao longo do seu trajeto, na Europa, o base representou também os emblemas do KK Mega (Sérvia), BC Balkan (Bulgária), Elan Chalon (França) e Keravnos Strovolou (Chipre). Nos Estados Unidos, alinhou nas equipas universitárias dos Montana Grizzlies e Oregon Ducks.