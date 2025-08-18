Alemão Daniel Siebert arbitra visita do Benfica ao Fenerbahçe

O árbitro alemão vai apitar, na quarta-feira a visita do Benfica aos turcos do Fenerbahçe, treinados pelo português José Mourinho, na primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.



De acordo com a informação hoje disponibilizada pela UEFA, Siebert vai ser auxiliado pelos compatriotas Jan Seidel e Dominik Schaal, com o também germânico Christian Dingert a ser o quarto árbitro.



Este será o segundo encontro do Benfica que Siebert, de 41 anos, vai arbitrar, depois de ter estado no triunfo dos 'encarnados' em casa do Salzburgo, por 3-1, na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2023/24.



O Benfica visita na quarta-feira o Fenerbahçe, num encontro marcado para as 20:00, recebendo em 27 de agosto a equipa treinada por José Mourinho, na segunda mão do play-off.



Caso se qualifique para a fase de liga, o Benfica via juntar-se ao Sporting, que, como campeão nacional, teve entrada direta na 'Champions'.