Alexander Bah regressa aos relvados após um ano e 13 dias

O futebolista integrou as escolhas iniciais do treinador José Mourinho e não podia ter tido melhor regresso, uma vez que apontou o tento inaugural da partida, aos 11 minutos, muito celebrado pelos restantes companheiros de equipa nos lisboetas.



Alexander Bah, de 28 anos, já tinha estado na ficha de jogo na partida da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, que o clube da Luz perdeu, por 1-0, na receção aos espanhóis do Real Madrid, mas não jogou.



Em 08 de fevereiro de 2025, o jogador do Benfica sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, saindo lesionado aos 34 minutos na receção ao Moreirense, da 21.ª jornada da edição 2024/25 da I Liga portuguesa.



Esse encontro, que o Benfica venceu por 3-2, também ficou marcado pela mesma lesão por parte de Manu Silva, que, no entanto, recuperou mais rápido e regressou às opções dos ‘encarnados’ já em 25 de novembro, no duelo europeu com o Ajax.