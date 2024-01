Álvaro Fernández em Lisboa para reforçar o Benfica

O jogador chegou a lisboa para reforçar a defesa do campeão nacional proveniente do Manchester United e assinar conytrato com o clube da Luz.





O lateral-esquerdo de 20 anos, já se despediu do Granada e dos respetivos adeptos, depois de o clube espanhol ter anunciado que o Manchester United ter exercido a cláusula que suspende o empréstimo.,



O defensor apresenta-se como mais um reforço do mercado de inverno e, nesta altura, "águias" e "red devils" acertam os últimos pormenores da transferência com o Manchester United; empréstimo com opção de compra de 6€ milhões de euros.





Outro dos detalhes em negociação são os bónus por desempenho individual e coletivo, que elevarão o investimento, e a percentagem da mais-valia em futura transferência que o Manchester United reservará para si.