Álvaro lamentou momento da lesão de Chiquinho

Chiquinho tem uma lesão no tendão de um adutor e vai ter paragem prolongada que pode ir até aos quatro meses.



A paragem significa que o criativo do meio campo só volta em 2020.



Uma baixa numa altura em que Chiquinho se começava a impor e que deixa o Benfica mais fragilizado, na opinião do carismático benfiquista.



O antigo internacional pelo Benfica entende, em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes, que o clube não necessita de ir ao mercado porque tem uma solução interna que se chama Jota.