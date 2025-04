Alverca e Benfica B anulam-se e empatam sem golos no Ribatejo

Com o nulo no Complexo Desportivo de Alverca, a equipa da casa mantém o terceiro lugar da classificação, posição de acesso ao play-off de promoção, com 47 pontos, a três do Vizela e a sete do Tondela, equipas em zona de subida direta à I Liga, enquanto o Benfica B é quarto da geral, com 44 pontos.



Antes do início da partida, Nelson Veríssimo foi distinguido pela direção do Alverca, já que o treinador do Benfica B cumpriu 193 jogos com a camisola dos alverquenses, fazendo parte da equipa que alcançou a primeira e histórica subida dos ribatejanos à I divisão na temporada 1997/98.



A equipa B dos encarnados contou novamente com Tiago Gouveia a titular pela segunda vez no lado direito da defesa, após ter recuperado de uma luxação no ombro direito.



O guarda-redes André Gomes foi uma das figuras da primeira parte, impedindo com uma grande defesa o golo ao Alverca, num lance protagonizado por Anthony Carter, aos 37 minutos.



O avançado australiano, melhor marcador da II Liga com 14 golos, viu depois um golo ser-lhe anulado por braço na bola, após passe de Brenner Lucas.



Perto do final da primeira parte, o Alverca teve mais um golo invalidado, num lance finalizado por Eduardo Ageu, por posição irregular de David Bruno no início da jogada.



Na etapa complementar o jogo baixou de intensidade, mas foi novamente o Alverca a dispor das melhores situações para marcar, uma delas num cabeceamento de Eduardo Ageu à trave da baliza encarnada.



A vinte minutos do fim, Diogo Prioste rematou para o golo das ‘águias’, mas o lance acabou por ser anulado por posição irregular de Joshua Wynder.



Pouco depois a bola voltou a entrar na baliza do Benfica B num autogolo de Gustavo Marques, mas o árbitro Luís Filipe marcou falta sobre Wynder na grande área.



No período de compensação Anthony Carter acabou por ser expulso, com vermelho direto, por alegada agressão a Francisco Domingues.