Amorim antecipa jogo "especial" e acredita que o Benfica pode vencer a prova

"O Benfica demonstrou que pode competir para vencer troféus graças à qualidade dos seus jogadores e treinador. Têm uma identidade clara: são fortes e podem vencer a Liga Europa", afirmou o técnico português em conferência de imprensa.

Ruben Amorim salientou, ao lado de Gonçalo Ramos, também ele ex-jogador das 'águias', que "se trata de um jogo importante".

"É o nosso primeiro jogo na Liga Europa, mas é um encontro especial. [AC Milan e Benfica] já disputaram duas finais da Taça dos Campeões Europeus, em 1963 e em 1990. O Benfica perdeu os dois jogos. É um símbolo do futebol europeu".

O treinador reforçou que "será mais um jogo importante" para a campanha dos italianos na Liga Europa e que quer precaver lesões, para que se possa apresentar em máxima força frente ao Lecce, jogo a contar para a quinta jornada da Liga italiana marcado para o próximo domingo.

Já o avançado português Gonçalo Ramos, de 25 anos, considerou que "é sempre muito especial" jogar em San Siro.

"Conseguimos sentir o apoio dos nossos adeptos. (...) Vamos tentar tirar o máximo partido do ambiente da nossa casa para aproveitar esse apoio. Isso vai dar-nos um impulso de confiança", salientou.

Ainda assim, na eventualidade de marcar à equipa na qual fez a formação e se estreou como sénior, Gonçalo Ramos foi perentório: "Se marcar um golo, não vou comemorar".

"O Benfica é a minha casa. (...) Passei mais tempo no Benfica do que na minha própria casa, no Algarve", concluiu.

Ruben Amorim recordou, ainda, as especulações em torno do seu regresso ao Benfica, no início do mercado de verão.

"Ficou muito claro, logo desde o primeiro dia, que eu não voltaria a treinar em Portugal. Essa foi a minha decisão. Eu ia parar e tirar um ano sabático para passar com a minha família, que não via há quatro anos. Nessa altura, recebi um telefonema de Milão. Falei com os proprietários e eles queriam que eu viesse trabalhar aqui o mais depressa possível. Não tencionava ir treinar em Portugal", explicou.

O AC Milan nunca perdeu com as 'águias' em jogos oficiais e parte, por isso, com vantagem sobre o Benfica, no histórico de confrontos entre os dois emblemas.

A UEFA nomeou o australiano Jarred Gillet para dirigir o jogo entre os rossoneri e os encarnados, em Itália, marcado para as 20h00 (hora de Lisboa) da próxima quarta-feira.

(Com Lusa)