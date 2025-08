Ana Borges sofre lesão grave no joelho

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Ana Borges sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A internacional portuguesa será submetida em breve a intervenção cirúrgica e inicia um longo protocolo de reabilitação com o departamento clínico do clube", refere a nota oficial divulgada.



A jogadora, de 35 anos e a mais internacional da seleção portuguesa, que começou a carreira na Fundação Laura Santos, passou por clubes como Chelsea, Atlético de Madrid, Prainsa Zaragoza, SC Blue Heat e Sporting, de onde se transferiu para o clube 'encarnado'.



A preparar-se para a primeira época nas ‘águias’ depois de nove temporadas no Sporting, no qual assumiu a função de capitã de equipa, Ana Borges sofreu a grave lesão ainda antes de se estrear pelo pentacampeão nacional.