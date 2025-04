Andebol. FC Porto vence Benfica na Luz

Na segunda parte, o equilíbrio de forças foi-se mantendo, embora com um ligeiro ascende por parte do Benfica, que viu aos 40 minutos, Ander Izquierdo dilatar a vantagem para dois golos (20-18).

Com este resultado os ‘encarnados’, que somam agora 32 pontos, ficam praticamente de fora da luta pelo título nacional, uma vez que os líderes Sporting e FC Porto somam mais seis, embora se defrontem ainda duas vezes nesta segunda fase.Em dia de duelo entre ‘dragões’ e ‘águias’ no futebol (28ª jornada da I Liga) e nas meias-finais do campeonato nacional feminino de voleibol, ambos na ‘cidade invicta’ (no campeonato nacional de sub-17 as equipas empataram a três golos), o clássico também passou pelo pavilhão nº 2 do Estádio da Luz com o Benfica, que não perdia na Luz há 16 jogos, a receber um FC Porto que não podia deixar ‘fugir’ o líder Sporting, que este sábado tinha vencido o Marítimo (35-24).Os ‘encarnados’ tiveram a primeira contrariedade ainda antes do jogo começar. Em comunicado, o clube da Luz informou que Belone Moreira sofreu, no jogo com o Sporting da jornada passada (derrota, por 34-30), uma rotura parcial num dos ligamentos da coxa esquerda.Num jogo sem grande velocidade, as equipas encaixaram-se uma na outra e só aos 14 minutos, com o golo de Rui Silva, uma das equipas, neste caso o FC Porto, ganhou uma vantagem de dois tentos no marcador.O Benfica apenas se pode queixar dele próprio já que antes desta vantagem dos ‘dragões’ beneficiou de dois minutos com mais um elemento, fruto da exclusão de Daymaro Salina, e não a aproveitou.A dois minutos do final Filip Taleski fez o 14-14 e logo de seguida Gabriel Cavalcanti recolocou os ‘encarnados’ a vencer, condição a que chegaram ao intervalo (16-15).Do lado do FC Porto António Marínez, que substitui Thorsteinn Gunnarsson, que se lesionou pouco antes do intervalo com o choque de cabeça com Aléxis Borges, depois de ter sido empurrado por Filip Taleski, era a figura do destaque e o elemento que ia mantendo os ‘dragões’ na luta pelo resultado, com quatro golos de rajada e, mais tarde, aos 51 minutos, colocou os ‘azuis a brancos’ a vencer (25-24).Com tudo em aberto a cinco minutos do final o Benfica ficou em superioridade numérica de dois elementos, fruto das exclusões de Fábio Magalhães e Daymaro Salina, e mais uma vez o FC Porto não só deu uma lição de gestão do tempo e de como defender, bem como, assim que voltou a ter sete jogadores colocou-se na frente do marcador (29-28), com o golo de Rui Silva.No último remate do jogo, Ricardo Brandão fez o golo da vitória para o FC Porto (30-29) e atirou o Benfica para longe das contas do título nacional.Jogo realizado no Pavilhão nº 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.Benfica – FC Porto, 29-30.Ao intervalo: 16-15.Sob a arbitragem dos sérvios Roberto Martins e Daniel Martins, as equipas alinharam e marcaram:- Benfica (29): Gustavo Capdeville, Miguel Sánchez-Migallón (4), Aléxis Borges (1), Ole Rahmel (4), Ander Izquierdo (5), Demis Grigoras e Egon Hanusz (4). Jogaram ainda: Gabriel Cavalcanti (4), Stiven Valencia (3), Gabriel Sequeira, Fábio Silva (2), Rui Batista (1) e Filip Taleski (1).Treinador: Jota González.- FC Porto (30): Sebastian Roy, Pedro Valdes (3), Rui Silva (6), Daymaro Salina (2), Leonel Fernandes (1), António Martinez (7) e Fábio Magalhães (3). Jogaram ainda: Diogo Rêma, Thorsteinn Gunnarsson (5), Diogo Oliveira, Mamadou Soumare (1), Pedro Oliveira e Ricardo Brandão (2).Treinador: Magnus Andersson.Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.