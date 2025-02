Andrea Belotti emprestado pelo Como ao Benfica

"O avançado Belotti, de 31 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O internacional italiano ingressa no clube por empréstimo do Como 1907, válido até ao final da temporada", lê-se no sítio oficial dos `encarnados` na Internet.

No último dia do mercado de inverno, os `encarnados` assinaram com o experiente avançado italiano, de 31 anos, e que tem 12 golos em 44 jogos pela seleção transalpina, embora estivesse a ter uma época com pouca utilização no Como.

Belotti tem 19 jogos disputados pelo Como, ao qual chegou esta temporada, oito dos quais a titular, estatuto que não tem desde 23 de dezembro de 2024, marcando dois golos.

"Espero viver um grande final de temporada. Há muitos jogos, há troféus para trazer para casa. Espero viver um ótimo ano, daqueles que um dia vou relembrar da melhor maneira. O Benfica é um clube que quer ganhar tudo e entra em todos os jogos para ganhar. Por isso, a decisão de vir para cá tem tudo para ser a melhor para mim”, afirmou o ponta de lança transalpino, em declarações à BTV.



O avançado, que vai envergar o número '19', disse que a produção ofensiva da equipa comandada por Bruno Lage “poderá facilitar” a sua tarefa de marcar golos e manifestou-se “pronto para contribuir para um clube tão importante como o Benfica”, o qual defrontou em julho de 2016, na Eusébio Cup, troféu de pré-época organizado pelo clube ‘encarnado’ e que o Torino conquistou nesse ano, no Estádio da Luz.



“Já joguei aqui, há algum tempo, num particular. Mas poder jogar em casa com estes adeptos do meu lado será uma emoção muito maior. Prometo que vou dar tudo de mim. Vou fazer tudo para sermos felizes juntos. Para dar-vos muitas alegrias e para celebrarmos muitos troféus juntos”, concluiu.



Depois de ter sido formado no AlbinoLeffe, Belotti estreou-se na Serie A em 2014/15 na sua segunda temporada no Palermo, do qual se transferiu para o Torino em 2015/16.



Foi no emblema ‘granata’ que se evidenciou, assinando 113 golos em 251 jogos nas sete épocas no clube de Turim, antes de assinar pela Roma, que o emprestou na segunda metade de 2023/24 à Fiorentina.