Andreas Schjelderup animado por cumprir sonho de ser treinado por José Mourinho

“É incrível! É um treinador que acompanho há muito tempo, desde que era criança. Cresci a ver futebol e agora trabalhar com ele é um sonho tornado realidade. Tenho de ouvir o que tem para me dizer e vou aprender muito, claro. Estou muito entusiasmado por trabalhar com ele”, afirmou o avançado, em declarações reproduzidas pelas ‘águias’.



Schjelderup, de 21 anos, foi suplente utilizado nos 20 minutos finais da partida da sexta jornada do campeonato, na qual José Mourinho voltou a comandar o Benfica, 25 anos depois da sua estreia como treinador principal, ajudando os ‘encarnados’ a quebrarem uma série de dois jogos sem vencer em casa, que precipitaram a saída de Bruno Lage.



Antes da vitória sobre o AVS, a equipa da Luz tinha perdido com reviravolta frente ao tetracampeão azeri Qarabag (3-2), na abertura da fase de liga da Liga dos Campeões, e empatou com o Santa Clara (1-1), na quinta jornada da I Liga, num duelo em que atuou contra 10 unidades desde os 38 minutos e sofreu o golo da igualdade nos descontos.



Schjelderup foi titular nessas duas partidas e bateu a marca dos 50 duelos pelo Benfica, ao qual tinha chegado em janeiro de 2023, oriundo dos dinamarqueses do Nordsjaelland.



“É uma grande honra ter completado 50 jogos por um clube tão grande. É algo para o qual tenho vindo a trabalhar muito. É um sentimento muito especial e dá-me uma motivação extra para continuar a trabalhar no duro”, explicou o extremo, que voltou ao Nordsjaelland por empréstimo, em 2023/24, e soma cinco embates pela seleção principal da Noruega.



Vencedor de um campeonato, uma Taça da Liga e duas Supertaças Cândido de Oliveira - foi suplente não utilizado na vitória sobre o bicampeão nacional Sporting (1-0), em agosto, no Algarve -, Schjelderup destacou dois momentos vividos ao serviço dos ‘encarnados’.



“O primeiro quando ganhámos o campeonato. Foi algo muito especial na minha primeira época. Depois, quando marquei o meu primeiro golo no Estádio da Luz. Foi muito especial e lembrar-me-ei disso durante muito tempo”, lembrou, evocando o primeiro de sete tentos anotados pelo clube, numa goleada sobre o Rio Ave (5-0), em outubro de 2024, na I Liga.



Os vila-condenses serão o próximo adversário do Benfica, na terça-feira, numa partida em atraso da primeira ronda do campeonato, no qual as ‘águias’ seguem provisoriamente no segundo lugar, com os mesmos 13 pontos do Gil Vicente, terceiro classificado, ambos a cinco do líder isolado FC Porto, ao passo que o Rio Ave é 16.º e antepenúltimo, com três.



José Mourinho viu Dodi Lukebakio evoluir para treino integrado na sessão matinal de hoje, decorrida no Benfica Campus, no Seixal, mas não poderá contar com o extremo belga, que ainda não se estreou, e o médio ucraniano Georgiy Sudakov, autor do primeiro golo frente ao AVS, na estreia a marcar pelos lisboetas, já que os dois reforços não estavam inscritos na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na data inicial do encontro.



Em contraste com os restantes oito embates da primeira jornada da I Liga, a receção do Benfica ao Rio Ave não se realizou no fim de semana de 09 e 10 de agosto, por causa da participação dos ‘encarnados’ nas fases de qualificação para a Liga dos Campeões, nas quais ultrapassaram os franceses do Nice, na terceira pré-eliminatória, e os turcos do Fenerbahçe, então orientados por José Mourinho, que viria a ser demitido logo a seguir.