Andreia Norton prolonga contrato com o Benfica

“É sempre bom ter este reconhecimento do clube, e, como disse na primeira vez, assinar pelo Benfica e jogar pelo Benfica é sempre bom. (Quero) ganhar tudo e estar na frente de todas as competições. A nível internacional (quero) ir o mais longe possível, porque o Benfica só pensa em grande e nós também”, manifestou a internacional lusa, em 96 ocasiões, citada pelos meios de comunicação das "águias".



A cumprir a terceira temporada na equipa comandada por Filipa Patão, a médio ofensiva, de 28 anos, que foi opção em 35 encontros oficiais na presente época, tendo registado oito golos e três assistências, aponta à conquista da Taça de Portugal, diante do Torreense.



“A Taça de Portugal é o que nos falta, vamos estar focadas em vencer. Acho que estes últimos três anos foram bastante bons. Conquistámos coisas boas para o clube e é para isso que cá estamos, para ganhar títulos para o Benfica", desejou.