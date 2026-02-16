Benfica
Anísio Cabral prolonga ligação com o Benfica
O avançado Anísio Cabral, de 18 anos, renovou contrato com o Benfica por mais cinco épocas, até 2031, anunciou o terceiro classificado da I Liga.
“Significa muito, porque já represento o Benfica há muito tempo e é um clube que está sempre no meu coração. É um sentimento bom e estou feliz”, referiu o ponta de lança, em declarações aos meios oficiais do clube.
Anísio Cabral, que celebrou 18 anos no domingo, soma dois golos em três jogos pela equipa principal do Benfica, sempre como suplente utilizado, e até marcou logo na estreia, dois minutos depois de ter entrado em campo, ao fechar a goleada ‘encarnada’ na receção ao Estrela da Amadora (4-0), em 25 de janeiro, para a 19.ª jornada do campeonato.
“Estou a viver um sonho que todos os jovens da minha idade esperam conseguir alcançar um dia. Tenho de continuar a trabalhar e aprender dia após dia. Isto é o início. Pretendo melhorar em tudo e tentar ser um grande jogador”, frisou, evocando ainda o tento anotado em casa ao Alverca, que valeu a vitória do Benfica na 21.ª ronda da I Liga (2-1), em 08 de fevereiro.
Além da equipa principal, o avançado representou os conjuntos B, sub-23 e júnior dos ‘encarnados’ esta temporada, num total de 20 encontros e seis golos, por entre a conquista do Mundial de sub-17 com a seleção nacional.
Segundo melhor marcador da prova, com sete tentos, Anísio Cabral fez o único golo com que Portugal derrotou a Áustria na final (1-0), disputada em novembro de 2025, em Doha, no Qatar, conquistando um inédito troféu.
A seleção comandada por Bino Maçães juntou o título mundial ao cetro europeu, que tinha arrebatado cinco meses antes, em Tirana, na Albânia, ao bater a França (3-0), numa decisão em que Anísio Cabral inaugurou o marcador e assistiu para o segundo tento português.
“Desde sempre, o Benfica ajudou-me a crescer e a trilhar o meu caminho. É o clube certo [para evoluir]. É muito bom trabalhar com José Mourinho. Toda a gente sabe a carreira e a história dele. É um grande treinador e espero continuar a aprender com ele”, concluiu o dianteiro, que chegou aos ‘encarnados’ em 2016/17 e já se sagrou campeão nacional de iniciados e juvenis.
(Com Lusa)