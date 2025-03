Ansu Fati regressa aos convocados do Barcelona para o jogo com o Benfica

O internacional espanhol, que ficou fora dos eleitos de Hansi Flick nos três últimos encontros, voltou a ser convocado pelo treinador alemão para a partida do Estádio da Luz, na qual o líder isolado da Liga espanhola se vai apresentar, praticamente, na máxima força.



Os médios Pedri e Gavi e os avançados ⁠Lewandowski, Raphinha (ambos com um ‘bis’ no último jogo entre os dois clubes, também em Lisboa) e Lamine Yamal destacam-se na lista de 24 jogadores da equipa catalã, na qual o guarda-redes alemão Marc ter Stegen, lesionado, continua a ser a única baixa de vulto.



Em 21 de janeiro, o Barcelona venceu por 5-4 no reduto dos ‘encarnados’, na penúltima jornada da nova fase de liga da ‘Champions’, em que os espanhóis foram segundos classificados e o Benfica terminou no 16.º lugar, tendo de disputar um play-off de acesso aos oitavos de final, no qual se impôs ao Mónaco.



O jogo entre Benfica e Barcelona disputa-se na quarta-feira, com início às 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer. As duas equipas voltam a encontrar-se em 11 de março, em Barcelona, no jogo da segunda mãos dos oitavos de final.



Lista de convocados do FC Barcelona:



- Guarda-redes: Szczesny, Iñaki Peña, Kochen.



- Defesas: Cubarsí, ⁠Balde, Ronald Araujo, Kounde, Iñigo Martinez, Eric García, Hectór Fort, Gerard Martín.



- Médios: Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Pablo Torre, Fermín López, Casadó.



- Avançados: Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal, Ansu Fati, Ferran Torres, Pau Victor.