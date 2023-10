António Silva e João Neves na lista de finalistas ao prémio Golden Boy

Os dois jogadores lusos concorrem com outros 23 atletas ao prémio atribuído pelo jornal italiano Tuttosport, num lote em que se destacam, entre outros, o inglês Jude Bellingham (Real Madrid), o alemão Jamal Musiala (Bayern Munique), o neerlandês Xavi Simons (Leipzig) ou o espanhol Lamine Yamal (FC Barcelona).

Além do defesa António Silva, que também integrou a lista final de 20 finalistas no ano passado, e do médio João Neves, a lista final na corrida ao prémio inclui igualmente o central costa-marfinense Ousmane Diomandé, do Sporting.

O sucessor do espanhol Gavi, do FC Barcelona, que venceu o galardão em 2022, será conhecido em 04 de dezembro, em Turim.

Recentemente, dois portugueses foram agraciados com o galardão, nomeadamente Renato Sanches, em 2016, e João Félix, em 2019.