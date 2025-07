António Simões é o mandatário da candidatura de Martim Mayer à presidência do Benfica

“António Simões, campeão europeu pelo Benfica em Amesterdão 1962, será o mandatário desta candidatura numa demonstração de apoio e reconhecimento a Martim Borges Coutinho Mayer”, informou a candidatura liderada pelo neto do ex-presidente Duarte Borges Coutinho.



Na mesma nota, é indicado que Simões “marcará presença e usará da palavra na cerimónia de apresentação da candidatura de Martim Mayer”, agendada para quarta-feira (18:30), no Teatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa.



António Simões chegou ainda júnior ao Benfica em 1959/60 e representou as ‘águias’ enquanto futebolista até novembro de 1975, fazendo parte de uma equipa de ‘luxo’, com Eusébio, José Augusto, José Águas e Coluna, entre outros.



O internacional português entrou na equipa na época do segundo título europeu dos ‘encarnados’, sendo então um dos indiscutíveis para Bela Guttman, marcando também presença na final em que as ‘águias’ bateram o Real Madrid (5-3).



O ex-jogador fez boa parte da sua carreira na Luz também com Borges Coutinho como presidente do clube, a partir de 1969.



Martim Mayer, de 51 anos, anunciou publicamente a intenção de concorrer às eleições de 25 de outubro, juntando-se aos advogados João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho, e ao gestor João Noronha Lopes, que perdeu o escrutínio de 2020 para Luís Filipe Vieira.



O atual presidente Rui Costa ainda não revelou se irá recandidatar-se, tendo adiado uma posição oficial para depois do Mundial de clubes e antes do início da nova época.



Mauro Xavier também tem sido apontado como eventual concorrente à presidência do Benfica, embora não tenha oficializado qualquer intenção até ao momento, e alguns órgãos de comunicação social têm igualmente avançado que Luís Filipe Vieira poderá entrar na corrida ao cargo que ocupou durante 18 anos.