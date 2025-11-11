APAF participa de António Silva ao Conselho de Disciplina da FPF

António Silva apontou o dedo a Gustavo Correia e afirmou mesmo que a arbitragem estava condicionada.



"Acho que a culpa acaba por ser nossa. Devíamos ter feito mais durante o jogo. Este fim de semana ficou claro em relação ao que se passa no nosso futebol. O árbitro não seguiu o protocolo e condicionou o jogo. A arbitragem está muito condicionada", acusou então o internacional português. O teor destas declarações está na base da participação feita pela APAF, através da Comissão de Análise Jurídica.



De resto, também o treinador do clube encarnado, José Mourinho, desferiu críticas à arbitragem na esteira do jogo com o Casa Pia: "Culpa nossa, culpa do árbitro, culpa do VAR. Culpa do árbitro por assinalar uma grande penalidade que está tipificada pela UEFA, em todo o lado, como um não penálti. Um erro maior ainda do VAR que tem a missão de ajudar o árbitro a não cometer erros".



"Acho que a culpa enorme de um erro gritante é do árbitro e do VAR. Culpa nossa porque não fechámos totalmente o jogo e o árbitro e o VAR abriram", reprovou.



António Silva figura entre os convocados para os jogos de Portugal, no apuramento para o Mundial de 2026.

