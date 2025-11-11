Benfica
APAF participa de António Silva ao Conselho de Disciplina da FPF
A Associação de Árbitros de Futebol fez uma participação de António Silva ao Conselho de Disciplina da Federação, apurou a Antena 1. Em causa estão as declarações do defesa central do Benfica, à BTV, após o empate com o Casa Pia.
António Silva apontou o dedo a Gustavo Correia e afirmou mesmo que a arbitragem estava condicionada.
"Acho que a culpa acaba por ser nossa. Devíamos ter feito mais durante o jogo. Este fim de semana ficou claro em relação ao que se passa no nosso futebol. O árbitro não seguiu o protocolo e condicionou o jogo. A arbitragem está muito condicionada", acusou então o internacional português.O teor destas declarações está na base da participação feita pela APAF, através da Comissão de Análise Jurídica.
De resto, também o treinador do clube encarnado, José Mourinho, desferiu críticas à arbitragem na esteira do jogo com o Casa Pia: "Culpa nossa, culpa do árbitro, culpa do VAR. Culpa do árbitro por assinalar uma grande penalidade que está tipificada pela UEFA, em todo o lado, como um não penálti. Um erro maior ainda do VAR que tem a missão de ajudar o árbitro a não cometer erros".
"Acho que a culpa enorme de um erro gritante é do árbitro e do VAR. Culpa nossa porque não fechámos totalmente o jogo e o árbitro e o VAR abriram", reprovou.
António Silva figura entre os convocados para os jogos de Portugal, no apuramento para o Mundial de 2026.
