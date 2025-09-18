Apresentação de Mourinho como novo treinador do Benfica



Pouco depois José Mourinho apresentou-se aos sócios afirmando que "tantas emoções mas a experiência ajuda a controlá-las. Quero agradecer a confiança. Sendo português obviamente não há um único que não conheça a história, a cultura da nação benfiquista e deste clube, mas quero deixar claro que tenho de ser capaz de bloquear todas estas emoções e olhar para o Benfica de um modo muito simplista. Sou o treinador de um dos maiores clubes do Mundo! Quero fechar-me nesta missão, acrescentou.