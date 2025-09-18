Apresentação de Mourinho como novo treinador do Benfica
José Mourinho já chegou a acordo com o Benfica e regressa à Luz 25 anos depois. Mourinho assinou um contrato válido até ao verão de 2027. O anúncio foi feito pelo presidente do clube da Luz, Rui Costa, em conferência de imprensa, no Seixal. Na apresentação aos sócios afirmou ser "o treinador de um dos maiores clubes do Mundo".
Pouco depois José Mourinho apresentou-se aos sócios afirmando que "tantas emoções mas a experiência ajuda a controlá-las. Quero agradecer a confiança. Sendo português obviamente não há um único que não conheça a história, a cultura da nação benfiquista e deste clube, mas quero deixar claro que tenho de ser capaz de bloquear todas estas emoções e olhar para o Benfica de um modo muito simplista. Sou o treinador de um dos maiores clubes do Mundo! Quero fechar-me nesta missão, acrescentou.