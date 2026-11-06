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FC Porto
Arquivada queixa do Benfica contra FC Porto na sequência do clássico da I Liga
A queixa do Benfica contra o FC Porto, na sequência do clássico da sétima jornada da I Liga, foi arquivada, anunciou hoje o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Numa exposição apresentada ao CD da FPF, o Benfica tinha referido o “comportamento provocatório e desrespeitoso” do FC Porto em relação aos adeptos ‘encarnados’, através de músicas e outros elementos de animação no recinto ‘azul e branco’, cuja interdição solicitou.
Contudo, o CD decidiu absolver os ‘azuis e brancos’, embora tenha decidido suspender por 30 dias o roupeiro António Jardel, que o Benfica tinha acusado de ter feito “gestos ofensivos” na direção do banco ‘encarnado’ aquando dos festejos de um dos golos do triunfo por 3-1.
O espanhol Gabri Veiga foi condenado a pagar 612 euros, por, de acordo com o Benfica, ter atirado uma garrafa contra o banco dos ‘encarnados’, enquanto o compatriota Samu terá de pagar o mesmo valor.
Em relação à visita ao Marítimo, da quinta jornada, os ‘encarnados’ foram multados em 4.840 euros pelo comportamento do público.
Contudo, o CD decidiu absolver os ‘azuis e brancos’, embora tenha decidido suspender por 30 dias o roupeiro António Jardel, que o Benfica tinha acusado de ter feito “gestos ofensivos” na direção do banco ‘encarnado’ aquando dos festejos de um dos golos do triunfo por 3-1.
O espanhol Gabri Veiga foi condenado a pagar 612 euros, por, de acordo com o Benfica, ter atirado uma garrafa contra o banco dos ‘encarnados’, enquanto o compatriota Samu terá de pagar o mesmo valor.
Em relação à visita ao Marítimo, da quinta jornada, os ‘encarnados’ foram multados em 4.840 euros pelo comportamento do público.