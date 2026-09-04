Arsenal e Bayern no caminho do Benfica na Liga dos Campeões feminina

(Com Lusa)

O sorteio colocou as ‘encarnadas’ (12.as) no caminho de duas equipas do top 5 do ranking europeu, mas num grupo em que podem ter esperanças de qualificação, embora ainda estejam abaixo das italianas da Roma (nonas) e da Juventus (11.as), com as austríacas do Áustria Viena (29.as) e as dinamarquesas do HB Koge (29.as) a serem as oponentes claramente num nível mais abaixo.O Arsenal, campeão europeu em 2006/07, ainda num antigo modelo, e há duas temporadas, num título conquistado em Lisboa, é quinto do ranking europeu, um lugar abaixo do Bayern Munique.Ainda sem jogos frente a Roma, Áustria Viena e HB Koge, o Benfica tem um maior registo perante os restantes três adversários na primeira fase, em especial frente ao três vezes semifinalistas Bayern Munique, que já defrontou em quatro ocasiões, somando apenas um empate em quatro encontros, em casa, no primeiro confronto entre ambos em 2021/22.As ‘encarnadas’ também perderam na única vez que encontraram o Arsenal, com uma derrota por 2-0 em casa na temporada passada, quando também perderam por 2-1 na deslocação à Juventus, que tem as portuguesas Ana Capeta e Tatiana Pinto no plantel.A equipa de Turim chegou à fase de liga depois de ultrapassar as pré-eliminatórias, nas quais afastou o Torreense, por 2-1, na final da primeira eliminatória.Também da fase de qualificação vem o Áustria Viena e o HB Koge, com Benfica, Roma, Arsenal e Bayern Munique a terem entrada direta.O Benfica, hexacampeão português, tem como melhor prestação na Liga dos Campeões a presença nos quartos de final em 2023/24, caindo nas eliminatórias no ano seguinte e na fase de liga em 2025/26.No sorteio hoje realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, destaque para o duelo entre os dois últimos campeões, o Arsenal e as espanholas do FC Barcelona, que ainda vão reeditar a final da última temporada, frente às francesas do OL Lyonnais.A primeira jornada da fase de liga da 'Champions' vai decorrer em 22 e 23 de setembro, com a sexta e última a estar marcada para 16 de dezembro, apurando-se diretamente para os quartos de final os quatro primeiros classificados, enquanto as equipas situadas entre os quinto e 12.º postos vão disputar um play-off.A final da edição de 2025/26 vai ser disputada no estádio Narodowy, em Varsóvia, em 28, 29 ou 30 de maio de 2027.