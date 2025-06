Arthur Cabral despede-se com o "orgulho" de ter representado o Benfica

“Vestir a camisa do Benfica por dois anos foi motivo de orgulho para mim. Levarei em meu coração momentos lindos que vivi com esta camisa e grandes pessoas que conheci”, escreveu o avançado, nas redes sociais.



O Benfica e o clube brasileiro chegaram a acordo para uma transferência de 12 milhões, que pode ascender a 15 milhões, mediante um conjunto de objetivos: os encarnados têm ainda direito a 10% do valor de uma mais-valia futura.



“Muito obrigado a todos que fizeram parte disso (atletas, direção, equipa técnica e adeptos), em especial a todas pessoas que fazem parte do staff/funcionários do Seixal e aos jogadores com quem pude conviver neste período. Ficarei a torcer pelo sucesso de todos vocês”, completou.



Arthur Cabral chegou à Luz em 10 de agosto de 2023, proveniente dos italianos da Fiorentina, tendo atuado pela equipa principal na primeira época em 43 jogos, em cinco diferentes competições, nas quais apontou 11 golos.



Na temporada finda, Arthur Cabral perdeu espaço na equipa, tendo participado em 34 encontros, marcando por sete vezes.