Arthur Cabral pede desculpa por gesto insultuoso à saída do Estádio da Luz

"Peço desculpa, sei que errei, estou realmente muito arrependido e garanto que nada parecido com isso voltará a acontecer", disse o avançado, que foi suplente utilizado no jogo da 13.ª jornada da I Liga, aos 89 minutos, através de uma mensagem em vídeo divulgada no site oficial do Benfica.

Arthur Cabral explicou que, "após mais um resultado negativo", saiu do recinto "de cabeça muito quente", razão pela qual fez o gesto, levantando o dedo médio, enquanto conduzia, em direção a algumas pessoas que estavam no parque de estacionamento do Estádio da Luz e que filmaram esse momento.

"Ao ver as imagens do que aconteceu, eu posso dizer que estou ainda mais arrependido do ocorrido. (...) Infelizmente, após ser insultado ao lado da minha família, eu não me consegui controlar, tive uma atitude que não é nem um pouco certa, muito longe disso", admitiu.

O jogador brasileiro, de 25 anos, foi contratado este defeso pelo Benfica à Fiorentina e, em 16 jogos, marcou dois golos, estando ainda em `branco` na I Liga, para a qual o campeão nacional, segundo classificado, somou o segundo jogo seguido sem ganhar, ao empatar 1-1 com o Farense.

"Eu sei que não tem sido fácil este início no Benfica, sei que o torcedor esperava muito mais de mim, eu também esperava muito mais, mas posso dizer que tenho trabalhado muito, todos os dias, sabendo que posso entregar muito mais", afirmou Arthur Cabral.