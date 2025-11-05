Atlético recebe Benfica no Restelo mas jogo será sempre de festa da Taça

“A nossa prioridade seria sempre jogar no Estádio da Tapadinha, mas, infelizmente, não foi autorizado por razões várias. É um estádio com algumas limitações, nomeadamente ao nível de iluminação”, disse à agência Lusa João Carvalho.



A alternativa Estádio do Restelo surge da proximidade ao Estádio da Tapadinha, casa habitual do Atlético, e pelo facto de ser um recinto que reúne todas as condições exigidas e permitir uma afluência grande de adeptos do histórico emblema lisboeta.



“A nossa prioridade foi garantir um estádio que reúna as condições para um jogo desta magnitude e dimensão e que prestigie um histórico confronto entre duas das equipas mais históricas em Portugal”, adianta o diretor-geral da SAD do Atlético.



João Carvalho assegura que o Atlético irá fazer a festa independentemente do estadio onde disputar o jogo, que terá o seu inicio na Tapadinha, com a concentração dos adeptos no apoio à equipa e com uma caminhada até ao Restelo, se o tempo o permitir.



“Vamos sempre fazer uma festa do jogo da Taça, tendo em conta o jogo histórico que é, privilegiando esta proximidade e as melhores condições possíveis para que o máximo de adeptos do Atlético possa marcar presença”, adiantou.



O histórico entre os dois clubes para a Taça de Portugal é de oito partidas, com sete triunfos dos 'encarnados' e um para os 'alcantarenses' (atualmente a disputar a Liga 3), obtido logo no primeiro confronto (3-2), em 1946.



Na temporada de 1948/49, o Benfica superiorizou-se ao Atlético na final (2-1), conquistando a competição.



A última vez que as equipas se defrontaram foi há 43 anos (1982/83), precisamente para a prova 'rainha', com o Benfica a golear fora o Atlético por expressivos 6-0.



O Atlético recebe o Benfica no dia 14 de novembro, sexta-feira, pelas 20:30, no Estádio do Restelo, em jogo que abre a quarta ronda da Taça de Portugal.