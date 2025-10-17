Atletismo. Isaac Nader renova contrato com o Benfica

O atleta ganhou novo protagonismo em setembro, depois de vencer o título mundial dos 1500 metros em Tóquio, levando a melhor sobre os grandes favoritos.





Isaac Nader está no Benfica desde 2017 e mantém o vínculo ao clube da Luz, apesar de treinar em Espanha com o treinador Enrique Pascual Oliva.





Em declarações à televisão do Benfica, o atleta de 26 anos disse estar "orgulhoso".





"É com um sentimento de satisfação e de muita felicidade que encaro mais um contrato e mais um desafio, para o ajudar o clube a conquistar aquilo que, em conjunto, nos propusemos a conquistar", declarou o campeão do mundo.





Na última quinta-feira, dia 16 de outubro, Isaac Nader foi recebido pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco. Ao atleta, e outros medalhados, foi entregue um voto de saudação reconhecendo as "conquistas alcançadas nos Campeonatos Mundis de Atletismo realizados no Japão".