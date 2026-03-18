Aursnes com lugar cativo na Seleção da Noruega

“Aursnes e Odegaard estarão na convocatória para o Campeonato do Mundo”, frisou Stale Solbakken, na conferência de imprensa de divulgação da lista de convocados para os particulares com Países Baixos, em 27 de março, e Suíça, em 31.



Aursnes e Odegaard, médio do Arsenal e que é capitão da sua seleção, ficaram fora das escolhas para esses dois encontros, ambos devido a lesão, numa lista em que está de regresso o extremo Andreas Schjelderup, igualmente jogador do Benfica.



Aos 30 anos e com 20 jogos e um golo, Aursnes mostrou-se novamente disponível para representar a Noruega, após ter falhado, por motivos pessoais, a última edição da Liga das Nações e também toda a fase de qualificação, para acabou por ser histórica para os escandinavos.



O último jogo do médio pelo seu país foi 19 de novembro de 2023, num empate 3-3 na Escócia, no apuramento para o Euro2024, que a Noruega falhou.



Era esperado que Aursnes voltasse agora em março às escolhas de Solbakken, mas uma lesão acabou por adiar o regresso.



A Noruega, liderada pelo avançado Erling Haaland, que aos 25 anos já o melhor marcador de sempre do seu país com 55 golos, vai disputar apenas o quinto Campeonato do Mundo da sua história, o primeiro desde 1998.



O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.



Após o torneio, a Noruega será adversária na Liga A da Liga das Nações de Portugal, atual detentor do título.