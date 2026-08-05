Aursnes e Ivanovic em dúvida para receção do Benfica ao Hearts





(Com Lusa)

No Benfica Campus, no Seixal, em treino com 15 minutos abertos à comunicação social, os dois futebolistas foram as principais ausências, com Aursnes, que tinha uma sobrecarga muscular na coxa esquerda, a sofrer agora de uma gastroenterite.Já Ivanovic está a contas com uma contusão no pé direito, com os dois jogadores, à partida, a falharem o encontro com o Hearts, marcado para quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, além dos lesionados Joshua Wynder e Jaden Umeh.Por opção técnica, também os extremos Tiago Gouveia e Bruma falharam o treino dos ‘encarnados’, uma vez que não entram nas contas da equipa técnica liderada por Marco Silva e procuram agora solução antes do término do mercado de verão.O jovem médio Miguel Figueiredo, que ‘baixou’ por alguns dias à equipa B, integrou novamente o treino da equipa principal, enquanto o extremo Gianluca Prestianni já cumpriu o castigo da UEFA, que durava desde a última época, e pode ser opção.O jogo da primeira mão disputa-se na próxima quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:00, cuja arbitragem estará a cargo do romeno Marian Barbu.As ‘águias’, que eliminaram os suíços do St. Gallen na ronda anterior, com uma goleada caseira de cinco golos sem resposta a compensar a derrota 2-1 no duelo inicial, desloca-se depois a Edimburgo, em visita marcada para o dia 13 de agosto.O Benfica procura avançar para o play-off da Liga Europa, onde poderá encontrar o Aarhus, campeão dinamarquês, ou o Sabah, campeão azeri. Se for eliminado, será relegado para o play-off da Liga Conferência, no qual poderá defrontar os estónios do Paide ou os austríacos do Rapid Viena, com duelos nos dias 20 e 27 de agosto.