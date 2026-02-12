Aursnes lesiona-se no treino e falha Santa Clara

O médio norueguês não seguiu viagem com a comitiva encarnada e está também em dúvida para o decisivo embate frente ao Real Madrid, agendado para a próxima semana (terça-feira).



Além de Aursnes, o lateral Amar Dedic também não viajou para os Açores devido a gestão de esforço por sobrecarga muscular.



O Benfica defronta o Santa Clara esta sexta-feira, 13 de fevereiro, às 18h30, no Estádio de São Miguel, nos Açores.