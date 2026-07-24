Benfica
Avançada norueguesa Froya Dorsin reforça futebol do Benfica
A futebolista internacional sub-23 norueguesa Froya Dorsin é reforço do Benfica por empréstimo do Paris Saint-Germain, com opção de compra para as hexacampeãs portuguesas, informou hoje o clube lisboeta.
“Frøya Dorsin é reforço da equipa feminina de futebol do Sport Lisboa e Benfica por empréstimo do PSG até ao final da época 2026/27, ficando as águias com cláusula de opção de compra”, indicou o Benfica.
A avançada Froya Dorsin, de 19 anos, filha do antigo defesa e internacional sueco Mikael Dorsin, chega ao Benfica após ter estado cedida em 2025/26 à Roma, pela qual disputou 16 jogos e marcou dois golos.
“Vim para o Benfica para conquistar troféus. Quero ganhar tanto o Campeonato como a Taça. Além disso, também temos a Liga dos Campeões, e o objetivo passa por ir o mais longe possível nessa competição. No fundo, queremos conquistar o maior número possível de títulos”, disse a jogadora, citada pelo clube.
O Benfica, que tem dominado o panorama nacional do futebol feminino, enfrenta a nova época com algumas saídas impactantes, nomeadamente da nigeriana Christy Ucheibe, da capitã Carole Costa, da alemã Anna Gasper e da espanhola Martín-Prieto.
A avançada Froya Dorsin, de 19 anos, filha do antigo defesa e internacional sueco Mikael Dorsin, chega ao Benfica após ter estado cedida em 2025/26 à Roma, pela qual disputou 16 jogos e marcou dois golos.
“Vim para o Benfica para conquistar troféus. Quero ganhar tanto o Campeonato como a Taça. Além disso, também temos a Liga dos Campeões, e o objetivo passa por ir o mais longe possível nessa competição. No fundo, queremos conquistar o maior número possível de títulos”, disse a jogadora, citada pelo clube.
O Benfica, que tem dominado o panorama nacional do futebol feminino, enfrenta a nova época com algumas saídas impactantes, nomeadamente da nigeriana Christy Ucheibe, da capitã Carole Costa, da alemã Anna Gasper e da espanhola Martín-Prieto.