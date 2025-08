Avançado croata Ivanovic já trabalhou no centro de estágios do Benfica

O avançado, de 21 anos, chegou ao centro de treinos das ‘águias’ e fez trabalho de ginásio, com vários exercícios sob orientação do ‘staff’ do futebol benfiquista e também privou com alguns dos companheiros de equipa, segundo assinalou o clube da Luz no seu site oficial.



Na quinta-feira, o jogador assistiu à vitória do Benfica diante do Sporting (1-0) na Supertaça e chegou a descer ao relvado, onde se juntou ao plantel durante as comemorações pela conquista do troféu, no jogo de abertura da época, poucas horas depois de as 'águias' terem oficializado a contratação aos belgas do Union Saint-Gilloise, por 22,8 milhões de euros.



No final do jogo com os ‘leões’, o treinador Bruno Lage mostrou-se satisfeito com a chegada do croata, considerando que é um jogador de “enorme potencial”, que pode jogar ao lado de Pavlidis, atrás ou à frente.



O treinador deixou em aberto a estratégia para a frente de ataque e direcionou para os próprios jogadores uma futura solução, seja ela com os dois em simultâneo ou não.



“Depende deles. Quero ver com o tempo onde podem jogar. O Ivanovic pode jogar ao lado, atrás, à frente. Era um jogador desejado, tem enorme potencial, já o queríamos. Ainda mal chegou e a primeira coisa que fez foi tirar uma foto com os colegas com um troféu”, referiu Lage.



O Benfica volta a entrar em campo na quarta-feira, dia em que disputa em casa do Nice (20:00 horas de Lisboa) a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.